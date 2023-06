Zakelijke mededeling: Hoe koop je de juiste bloempotten en plantenbakken?

do 8 jun., 06:00

Hoe koop je de juiste bloempotten en plantenbakken? Zelfs voordat je de planten en bloemen koopt, moet je erachter komen in wat voor soort bloempotten en plantenbakken van Elho je ze wilt planten. De perfecte keuze houdt rekening met een aantal variabelen: de grootte van je plant, waar deze zal staan, de hoeveelheid geld die je bereid bent te besteden en hoe de pot past in je algehele ontwerpplannen. Lees hier meer over in dit artikel!

Grootte

De belangrijkste overweging voor je plant is de grootte van de pot. Hoewel er geen vaste regel is om te voorspellen hoe groot een pot je plant nodig heeft, moet je aandacht besteden aan de wortels; ze mogen de pot niet volledig omringen en je zou tijdens het planten meer aarde dan wortel moeten zien. Geef de meeste planten minstens een centimeter groeiruimte rond de bestaande wortels. Zoek voor bomen die in potten worden gekweekt naar een bak met een diameter die ongeveer 5 cm groter is dan de kwekerspot waarin de boom komt. Hoe klein je plant ook is, pas op voor kleine potjes waarin de grond te snel kan uitdrogen.

Gewicht

Denk ook aan het gewicht van de container, zowel gevuld met aarde als leeg. Grote betonnen plantenbakken en veel metalen potten kunnen te zwaar zijn om alleen te verplaatsen. Bloembakken en andere plantenbakken die op beugels rusten, mogen niet zo zwaar zijn dat ze hun steunframe breken, daarom worden voor dit soort opstellingen vaak plastic en glasvezelpotten gebruikt.

Materiaal

Als je potten buiten staan, vooral het hele jaar door, is het materiaal waaruit ze zijn gemaakt van vitaal belang. Traditionele ongeglazuurde terracotta plantenbakken kunnen in warme omstandigheden vocht uit de grond zuigen en barsten in ijskoude klimaten. Geglazuurde potten doen het beter in de kou, net als harde houtsoorten zoals teak en kunststoffen zoals vinyl. Glasvezel, gietsteen en beton zijn de meest weerbestendige potmaterialen en ze hebben allemaal het extra voordeel dat ze vorstbestendige isolatie bieden.

Metalen zoals koper, gietijzer, roestvrij staal en brons houden goed stand bij extreme temperaturen, maar brengen zowel warmte als koude over naar hun inhoud. Als metalen potters je keuze zijn, kun je het beste een isolerende binnenlaag toevoegen. Een goede oplossing is om de plant in een lichtgewicht plastic pot te zetten die ongeveer 2,5 cm kleiner is dan de metalen container en vervolgens de plastic pot in de metalen plantenbak te plaatsen. Zorg ervoor dat de plastic pot drainagegaten heeft. Hierdoor kan er lucht in de plantenbak circuleren en wordt de temperatuur rond de plantenwortels gestabiliseerd.

Ontwerp

Het type pot dat je kiest, hangt ook af van het ontwerp van je huis of tuin, en gezien het aantal materialen en kleuren dat vandaag beschikbaar is, is de sky the limit: houten plantenbakken voor een rustieke uitstraling; metalen rolwerk voor een formele Europese tuin; geglazuurd keramiek voor kleurkeuze; of aardetinten terracotta voor de traditionele containertuinlook. Hoewel je voor sommige hiervan een flink bedrag kunt betalen, hebben de vorderingen op het gebied van kunststoffen en glasvezelconstructies gezorgd voor slimme, aantrekkelijke imitaties tegen een betaalbare prijs.