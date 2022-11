Driekwart eeuw De Laatste Kans

Liempdenaar Pieter van de Ven (75) is net zo oud als de hengelsportvereniging waarvan hij al jaren voorzitter is. De Laatste Kans viert haar jubileum zaterdag 3 december met een receptie en een feest voor haar leden.

Mensen die de hengelsportvereniging een warm hart toedragen, zijn tussen 16.00 en 18.00 uur welkom in Het Wapen van Liempde aan het Raadhuisplein.

De vereniging telt zo’n honderd leden. Jeugdige aanwas is echter schaars. Van de Ven: ,,De jeugd heeft geen tijd en al helemaal niet om een bestuursfunctie te vervullen. Het ledental kalft dan ook af.”

In 2007, bij het zestigjarig bestaan van de club, telde die nog zo’n 175 vissers. Van de Ven: ,,We worden ouder, er vallen mensen weg.”

WEDSTRIJDEN

Ondanks dat De Laatste Kans dus, zoals zoveel verenigingen, kampt met vergrijzing, blijft ze actief. ,,In de coronaperiode werden er geen wedstrijden gevist, maar nu wel weer. Doorgaans gaat het om centimeters vis, niet om gewicht”, legt Van de Ven uit. Wie tijdens een wedstrijd vier grote brasems aan de haak slaat, wint dus van een visser die vijf kleine voorns verschalkt. De deelnemers meten hun vangst en laten die vervolgens weer vrij.

Vijver Den Hulzer aan de Laarakkerweg is een van de viswateren van de Liempdse vereniging. Daar gooien leden, maar ook niet-leden nog wel eens een hengeltje uit. Van de Ven: ,,We hebben last van stropers, mensen die zonder vergunning in de wateren vissen die wij pachten. Het is moeilijk daar iets tegen te doen.”

De meeste mensen die er naar hun dobber turen, zijn echter aangesloten bij De Laatste Kans en genieten van rust, terwijl ze toch alert blijven. Van de Ven: ,,Vissen is voor mij spannende ontspanning.”