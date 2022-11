Appartementen Baanderronde ontruimd wegens koolmonoxide

do 24 nov, 09:21

Meerdere bewoners van het complex Baanderronde moesten vannacht naar het ziekenhuis vanwege koolmonoxidevergiftiging door een lekkende cv-ketel. De brandweer ontruimde drie appartementen.

Een bewoner raakte ‘s nachts onwel en sloeg iets voor half zes alarm. Nadat de brandweer metingen had verricht en zelfs een hoogwerker inschakelde, werd er opgeschaald naar GRIP 1. Dat gebeurt als er sprake is van een wat groter incident dan gebruikelijk. De eerste en tweede verdieping van de galerij werden afgezet met rood-wit lint, de politie informeerde alle inwoners en drie appartementen in het complex aan de Baanderherenweg moesten worden ontruimd. Wat de status is van de mensen die naar het ziekenhuis moesten, is bij deze redactie nog niet bekend.

Rond half acht vanochtend werd weer afgeschaald, het pand is inmiddels weer overgedragen aan woonstichting Joost, eigenaar van het woongebouw nabij tankstation BP.