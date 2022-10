Twaalf flexwoningen bij Hoogheem

Over maximaal een jaar hoopt woonstichting Joost de sleutels uit te reiken aan huurders van zogeheten flexwoningen. Voor de bouw van de verplaatsbare en herbruikbare minihuizen heeft de gemeente Boxtel een speelveldje aan de Schijndelseweg, tussen Hoogheemflat 1 (Steenbok) en het Pastoor Van Besouwplein, aangewezen.

Vanochtend zijn de buurtbewoners geïnformeerd over het bouwplan voor de flexwoningen die maximaal tien (en mogelijk vijftien) jaar blijven staan. ,,We zetten hiermee een kleine stap om woningnood in de sociale huursector terug te dringen. Het is een proefproject”, zegt wethouder Wim van der Zanden. Die maakte een jaar geleden prestatieafspraken met woonstichting Joost over het plaatsen van in totaal dertig flexwoningen. Voor de overige achttien minihuizen heeft hij een tweede bouwlocatie op het oog, maar die wil hij nog niet onthullen.

MAXIMAAL DRIE BEWONERS

,,De flexwoningen zijn geschikt voor huishoudens van maximaal drie personen. De toewijzing gebeurt op dezelfde manier als bij onze bestaande huurhuizen”, verduidelijkt directeur Marieke Vossen van Joost. De woningen tellen twee bouwlagen en hebben een woonoppervlak van circa vijftig vierkante meter.

Maandag 7 november wordt vanaf 19.00 uur een inloopavond voor buurtbewoners gehouden in gemeenschapshuis De Rots, op een steenworp afstand van de plek waar de twaalf flexwoningen moeten verrijzen. Voor de bouw is een omgevingsvergunning nodig; de gemeente Boxtel hoopt die in het eerste kwartaal van 2023 te verlenen.