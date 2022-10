De paaltjes bij De Hoef nabij het Apollopad maken de kabouterhuisjes in Boxtel-Oost minder goed bereikbaar. Beter overleg is wenselijk, aldus de SP. Foto: Pål Jansen.

Hoe bepalen ambtenaren welke post B&W onder ogen krijgen?

do 6 okt, 14:00

Het contact met een bewoner van een van de zogeheten kabouterwoningen in Boxtel-Oost over een verkeerspaaltje, had beter gekund. Maar het amsterdammertje blijft wel staan. In het kort is dit het antwoord van B en W aan fractievoorzitter Eric van den Broek (SP). Hij bestempelde eind augustus de communicatie vanuit de gemeente als ‘bedroevend’. Daarmee start de socialist meteen een andere discussie: hoe ambtenaren bepalen welke post het college onder ogen krijgt...

De SP’er haalde een verkeerspaaltje bij De Hoef, nabij de Kinderboerderij, aan als voorbeeld van overleg met bewoners. Volgens Van den Broek worden contacten met de gemeente vaak als niet positief ervaren door burgers. In het geval van De Hoef, waarover de socialisten op 23 augustus een reeks vragen stelden, blijkt inderdaad geen overleg geweest.

Bedrijfsbusjes en personenwagens reden vaak vanaf de Mozartlaan over het Apollopad (een fietsroute) om De Hoef te bereiken. Onveilig, dus heeft de gemeente de situatie hersteld zodat men zich aan de verkeersregels zou houden. ,,Inspraak zou niks veranderen aan de noodzaak om een extra paaltje te plaatsen”, geven B en W aan.

Nadat het paaltje vorig jaar werd geplaatst, stuurden verschillende bewoners een brief naar de gemeente. Een deel wilde dat graag behouden, maar anderen willen het weg hebben. Die laatste groep zocht verschillende keren contact met de gemeente. B en W erkennen dat het ‘vervolgcontact’ te lang op zich liet wachten. Omdat er een personeelswissel plaatsvond, zijn er afspraken ‘helaas uit beeld geraakt’, antwoordt het college aan de SP. Er is wel verschillende keren gesproken met de briefschrijvers, maar een schriftelijke reactie hebben zij nooit gekregen. Zij zouden 30 september een schrijven ontvangen vanuit het gemeentehuis.

POSTAFHANDELING

Met zijn politieke vragen die hij hierover stelde, haalt Van den Broek tevens een ander punt aan. Het college krijgt niet alle post te zien die inwoners naar het gemeentehuis sturen. De afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV) stuurt die naar de ambtenaren die zich met het onderwerp bezighouden. Zij bepalen zelf of een brief wordt doorgezet naar het college.

Die procedure is Van den Broek niet vreemd, aangezien hij zelf wethouder was. In Brabants Dagblad van gisteren kondigde hij aan met een voorstel te komen om de ‘zaken beter te regelen’.

Er is ook een uitzondering. Als brieven direct aan een wethouder worden geadresseerd, komen deze niet binnen bij het DIV maar bij het bestuurssecretariaat, de afdeling die het college ondersteunt.