Café D’n Boer toch nog een paar keer geopend

55 minuten geleden

Het eind vorig jaar gesloten oudste café van Boxtel opent nog tweemaal de deuren: op de zondagmiddagen 31 maart en 23 juni. Speciaal in het kader van Samen Cultureel op Stap in Boxtel krijgen bezoekers een inkijkje in de historie van café D’n Boer aan de Corpus.

De eerste vermelding dateert van 1690; het etablissement heette toen café ‘t Santvliet. Eind negentiende eeuw nam Driek van Erp de tapperij over, die daarna in bezit bleef van de familie. Opa Janus breidde de onderneming in 1902 uit met een transportbedrijf en in 1928 kwam er ook nog een brandstoffenhandel bij.

Harrie senior, de vader van de laatste uitbater, runde het bedrijf vanaf 1958 twintig jaar lang. Nadat Harrie van Erp junior in 1978 trouwde, namen hij en zijn vrouw Jolanda de boel over. Destijds was hij de jongste kastelein van Boxtel. Broer Ad zette het transportbedrijf voort.

Tijdens de twee dagen dat de deuren weer even open gaan, is een bescheiden expositie ingericht. Bezoekers krijgen tussen 15.00 en 17.00 uur een hapje en een drankje in de bruine kroeg, die Harrie heeft omgevormd tot zijn mancave. Samen met Jolanda geeft hij een toelichting op diverse historische foto’s. Aanmelden kan via info@muboboxtel.nl.