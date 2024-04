Liempde: goed bewaard, maar toch springlevend

1 uur geleden

Fraai gerestaureerde boerderijen. Karakteristieke straatjes. Historische bolakkers. De cultuurhistorische wandeling ‘Liempde: goed bewaard maar toch springlevend’, toont het dorp en de omgeving in al zijn glorie. Meelopen met de gratis rondleiding kan zondag 21 april om 10.00 uur.

Op het snijpunt van wegen die verschillende buurtschappen verbonden, werd in 1787 het Raethuis in Liempde gebouwd naar een ontwerp van Hendrik Verhees. Langs deze doorgaande wegen ontstonden diverse herbergen die onderdak boden aan reizigers en hun paarden.

Het Concordiapark met de kiosk en het oorlogsmonument van David die Goliath verslaat, vormt nu met zijn omgeving een bescherm dorpsgezicht. Deelnemers wandelen door de Kloostertuin, via het zusterspaadje, langs het Heilig Hartbeeld dat na jarenlang verblijf onder de grond in volle luister werd hersteld.

Ook het Toose Plein en de Kapelstraat worden aangedaan. In dit gebied gingen bij een grote brand in 1864 dertien huizen, de schuurkerk en de pastorie in vlammen op. Nu is het ook een beschermd dorpsgezicht. Vanouds is dat gebied een klompenmakersstraat: het klompenmakersvak ontwikkelde zich van bijverdienste tot een nijverheid die rond 1900 aan veel inwoners een inkomen bood.. En terwijl elders bolle akkers rond het dorp zijn volgebouwd, zijn die bij Liempde bewaard gebleven. Deze werden intensief bewerkt en opgehoogd door eeuwenlange bemesting vanuit de potstal.

COMBINEREN

De cultuurhistorische wandeling start zondag 21 april om 10.00 uur vanaf bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4. Deelnemers krijgen een kop koffie of thee na afloop. De tocht kan gecombineerd worden met een bezoek aan museumboerderij De Kleuskes aan de Oude Dijk 21, dat ’s middags is opengesteld.

De tocht vaart onder de vlag van Samen op Stap in Cultureel Boxtel, een activiteitenprogramma dat loopt in heel de gemeente Boxtel. Dit initiatief komt van het Boxtelse museum MuBo dat dit jaar zijn tweede lustrum viert.