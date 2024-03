Lizzy Nonnemaker (links) en Suzanne Wouters van Boxtheater maken zich op voor de uitvoering van 'In voor- en tegenspoed', dat gaat over een stel dat elkaar ontmoet via datingapp Tinder.

Bijna uitverkocht Boxtheater in première

do 28 mrt, 08:00

De generale repetitie van Boxtheater is achter de rug, de acteurs maken zich op voor de première van het stuk ‘In voor- en tegenspoed’. De eerste voorstelling is vanavond, donderdag 28 maart, daarvoor zijn nog vier kaartjes over. Voor de laatste show zaterdag 20 april zijn nog zes tickets verkrijgbaar. De overige zes uitvoeringen zijn allemaal uitverkocht.

Het toneelgezelschap houdt vast aan het beproefde recept. Het stuk wordt uitgevoerd op verschillende locaties die nog geheim zijn voor voor het publiek: pas op de speelavond zelf ontdekken de toeschouwers waar het verhaal zich afspeelt. Wel bekend is waar en hoe laat de bezoekers telkens verzamelen: bij Grand Café Rembrandt aan de Rechterstraat om 19.45 uur.

De nieuwe voorstelling van Boxtheater, In voor- en tegenspoed, gaat terug naar de oorsprong van de acteergroep: tragikomisch locatie- en wandeltheater. Toneelschrijver en theatermaker Robert Jan Proos is de bedenker van het stuk.

HALSOVERKOP

Het verhaal gaat over een jong stel dat elkaar heeft ontmoet via datingapp Tinder en halsoverkop besluit te trouwen. En daar vindt hun omgeving wel wat van. Het vrijgezellenfeest valt jammerlijk in het water, want de bruid komt niet opdagen. De overgebleven gasten bieden tegen elkaar op over hoe ongelofelijk gelukkig ze zijn zonder partner.

Ook ontmoeten de wederzijdse schoonouders elkaar. De avond begint beleefd, maar uiteindelijk wordt duidelijk hoe afschuwelijk een huwelijk kan zijn. En natuurlijk moet het aanstaande bruidspaar langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het gesprek dat zich ontvouwt, blijkt het toppunt van ongemakkelijkheid.

Voor de regie zijn drie jonge regisseurs aangetrokken die soms in hun enthousiasme moesten worden geremd omdat ze met te gekke ideeën kwamen. Maar Boxtheater zou Boxtheater niet zijn als ze toch zijn gaan kijken hoe ver ze in die ideeën konden meegaan.

Kaarten voor de première van vanavond en de laatste voorstelling op 20 april kosten 14,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.boxtheater.nl.