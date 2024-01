Oud-Boxtelaar treedt met band op in De Rots

wo 24 jan, 10:14

Bram Gauw, geboren en getogen in Boxtel, maar op zijn 25e verhuisd, staat zaterdag 27 januari met de band Mankch in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat. Het optreden begint om 13.30 uur, de entree bedraagt 2,50 euro.

Gauw woont al jaren in het Overijsselse Almelo, niet direct naast de deur. De overige bandleden komen ook van elders. Het concert in De Rots heeft een speciale reden. Brams ouders wonen nog wel in Boxtel en zijn vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat om naar optredens van Mankch in Gelderland of Overijssel te gaan. Bram: ,,Dus bedacht ik: dan gaan wij naar Boxtel.” De muzikant kent De Rots vanuit zijn jeugd. ,,Lang geleden was mijn opa er zelfs vrijwilliger. Elk jaar met carnaval kom ik er nog.”

Een telefoontje naar Boxtel bleek genoeg om een optreden te regelen. Bram: ,,Manckh staat voor energieke, melodieuze rock en semi-autobiografische teksten.” Meer informatie over de band is te vinden op www.manckh.nl.