Still uit de film The Big Lebowski.

FilmPodiumBoxtel opent met Big Lebowski in Muziekhuis

9 minuten geleden

De eerste film uit de kijkerskeuze die FilmPodiumBoxtel vertoont is The Big Lebowski. Die is bij de start van het nieuwe seizoen op maandag 25 september te zien in het Muziekhuis aan de Passage Riche. Aanvang 20.15 uur.

De dude is de dude. Hiermee is zo’n beetje de strekking samengevat van deze befaamde komedie annex misdaadfilm van de gebroeders Joel & Ethan Coen. Dat de dude graag de bowlingbal ter hand neemt en een ontvoeringszaak in de soep laat lopen, is bijzaak. De dude blijft de dude.

Het is geen zwakte dat de film niet kan kiezen tussen komedie en misdaadfilm, tussen trivia en grootse gebaren. De regisserende gebroeders Coen laten met groot gemak beide samenvallen. De vonk voor hun grenzeloze filmliefde slaat over.

De circa honderd bezoekers van een filmvoorstelling in maart jongstleden konden op een lijstje hun favoriete de film invullen. The Big Lebowski is een van de drie meest verkozen rolprenten bleek na verwerking van deze kijkerskeuze. Op de maandagen 23 oktober en 20 november volgen de overige twee kijjkerskeuzen.

ALLEEN VOORVERKOOP

Entreebewijzen zijn alleen vooraf te koop: online op de site van Podium Boxtel voor 7,50 euro. Wie een kaartje afhaalt bij cadeauwinkel Hebbes aan de Markt betaalt een euro meer. Aan de zaal worden geen tickets verkrijgbaar.