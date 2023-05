Voertuigenzegening op Markt Boxtel

1 uur geleden

Geen Drievuldigheidszondag zonder voertuigenzegening in Boxtel. Op de dag dat de Heilig Bloedprocessie door de straten van Boxtel trekt, vragen bestuurders van auto’s, trucks, tractoren en tweewielers Gods bescherming op de weg. Dat gebeurt zondag 4 juni van 11.30 tot 12.30 uur op de Markt.

Deelnemers rijden het plein op via de Rechterstraat en Rozemarijnstraat. De route wordt met pijlen aangegeven. De opbrengst van de niet-verplichte bijdrage wordt aan een goed doel geschonken, na afloop wordt bekend welke dat is. De zegening staat open voor alle weggebruikers en wordt georganiseerd door een plaatselijk comité in samenspraak met Veilig Verkeer Nederland.