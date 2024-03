De auto van de negentienjarige bestuurder ligt in de sloot naast de weg.

Automobilist ramt hek en belandt in sloot

50 minuten geleden

Een negentienjarige Boxtelaar raakte gisteren rond 22.00 uur op de Parallelweg Zuid in zijn woonplaats met zijn auto van de weg. Hij ramde een hek en belandde met zijn voertuig in de sloot. Volgens de politie ontstond het eenzijdige ongeval door een stuurfout. De man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.