Zoeken naar Gods Koninkrijk op Velder

Op de foto: Velder bood vaker plek aan christelijke bijeenkomst. Vanaf 2000 trok zeven jaar op rij het ook uit de polder 'overgewaaide' Flevofestival duizenden bezoekers naar het Liempdse landgoed. (Foto: Gerard Schalkx, 2004).

In de bossen en op de gazons van het Liempdse landgoed Velder worden komende week circa vijfduizend bezoekers verwacht. Van zaterdag 21 tot en met vrijdag 27 juli wordt er de jaarlijkse zomerconferentie gehouden van New Wine, een internationale beweging van christelijke kerken waarin mensen elkaar aanmoedigen en inspireren om 'te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk'.

Voor de vijftiende keer organiseert New Wine Nederland in de zomervakantie een conferentie. Nadat jaren in de polder bij Biddinghuizen (Flevoland) werd gebivakkeerd, wordt het evenement voor het eerst op landgoed Velder gehouden. Bezoekers kamperen een week lang rondom de grote tenten waarin de diverse evenementen worden gehouden.

Het verloop van de week kenmerkt zich door dagelijkse samenkomsten, seminars en workshops met Nederlandse en internationale sprekers (inclusief vertaling), een ruim aanbod aan te volgen seminars en een uitgebreid, apart programma voor kinderen, tieners en jong-volwassenen. Daarnaast zijn er ontspannende programma's met muziek, theater, cabaret en lezingen.