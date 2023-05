Verbouwing gereed, Hema Boxtel weer open

vr 19 mei, 09:57

De rode loper ligt uit, medewerkers verwelkomen de klanten vrolijk en binnen oogt alles fris en fraai. Hema Boxtel is sinds vanochtend negen uur weer open, na een grondige verbouwing van vier weken.

Regiomanager John van de Langenberg is tevreden. ,,De werkzaamheden zijn goed verlopen. We zijn blij om weer klanten te mogen begroeten.” Hij wijst op de lunchroom: ,,Die is echt helemaal veranderd, zoals je ziet. Er staat zelfs een boom in, een ware blikvanger.” Stam en takken zijn echt, legt Van de Langenberg uit. ,,Maar de blaadjes niet.”

Klanten weten het warenhuis in de Rechterstraat direct te vinden. Links en rechts klinken lovende woorden. Er is veel veranderd, maar Hema is nog wel onmiskenbaar Hema. De tompouces zijn gebleven, de rookworsten ook.