Wethouder gaat toch door als wethouder

Wethouder Herman van Wanrooij gaat tóch door tot de verkiezingen: onder meer burgerparticipatie voor het nieuwe verkeersplan Move '31 moet anders, vindt hij. Ook andere diverse zware portefeuilles zoals financiën doen hem besluiten zijn termijn vol te maken.

Dit in samenspraak met zijn beoogd opvolger, die als lijsttrekker, zo is de verwachting, voor een plek in het college gaat. De huidig wethouder komt terug op zijn eerdere uitspraak dat hij op zijn pensioengerechtigde leeftijd ermee stopt om plaats te maken voor vers bloed. ,,Dus ja, ik stap over mijn principes heen." Lees het complete interview in Brabants Centrum van vanmiddag, donderdag 7 maart. (Foto: Peter de Koning).