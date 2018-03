Voorjaarsmarkt bij Elisabethsdael

Residentiehuis Elisabethsdael aan de Mgr. Bekkersstraat 6 in Boxtel staat vandaag, zaterdag 31 maart van 11.00 tot 15.00 uur in het teken van een grote voorjaarsmarkt. Bezoekers van de voorjaarsmarkt kunnen diverse producten en ambachten zien.

Meerdere standhouders vertellen over hun hobby of bieden producten aan. Daarnaast is er een kleine rommelmarkt. Tijdens het evenement zijn koffie en thee alsmede verschillende hapjes tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. De opbrengst van deze markt met activiteiten als envelop trekken en bloemstukjes maken, komen ten goede van de bewoners van hofjeshuis Vinckenrode, dat naast Elisabethsdael is gelegen. Zij kunnen met het geld extra activiteiten organiseren. De voorjaarsmarkt is gratis toegankelijk.