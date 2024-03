Vrouwengilde: belevenissen van een gynaecoloog

11 minuten geleden

Mieke Kerkhof, gynaecoloog, maar ook schrijver en theatermaker, vertelt dinsdag 2 april om 10.00 uur over wat wat zij zoal in haar dagelijkse praktijk meemaakt. De lezing, georganiseerd door het Vrouwengilde, is in gemeenschapshuis De Walnoot.

Kerkhof, werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, lost medische problemen op, maar kijkt ook naar de achtergronden van patiënten. Ze heeft een antenne voor alledaagsheid en verhaalt over ontroerende, leuke, lachwekkende belevenissen uit de dagelijkse praktijk van een gynaecoloog. Ze gaat eveneens in op haar nieuwste boek Kunnen eierstokken echt rammelen. Diverse aspecten van het leven komen voorbij, gelardeerd met de juiste dosis humor. Na afloop zijn haar boeken te koop en zal Kerkhof op verzoek signeren. Leden van het Boxtelse Vrouwengilde betalen drie euro per persoon, introducees zes euro.