Tim (17) debuteert met fantasieboek

Op de foto: Tim van Esch uit Boxtel ziet zijn droom om een boek uit te brengen al op jonge leeftijd in vervulling gaan. Tom Toermalijn en het Adra zwaard ligt vanaf volgende week in de winkel. (Foto: Bas van den Biggelaar).

Al in groep 8 van de basisschool wilde hij schrijver worden. En nu, vijf jaar later, brengt Tim van Esch uit Boxtel als zeventienjarige zijn eerste boek uit: 'Tom Toermalijn en het Adra zwaard'. Het boek vormt het eerste deel van een drieluik. ,,Waarom wachten tot ik volwassen ben? Ik wil nú schrijven."

Tim raakte als kind al gefascineerd door fantasieverhalen. Als basisschoolleerling verslond hij de boeken van J.K. Rowling over tovenaarsleerling Harry Potter en las hij de trilogie 'In de ban van de ring' van J.R.R. Tolkien. ,,Ik had een schrift waarin ik korte verhalen schreef over onderwerpen als vrijdag de dertiende", vertelt de leerling van het Jacob-Roelandslyceum. ,,Deze mochten één kantje lang zijn, maar ik pende steevast minstens drie kantjes vol."

Toen hij naar de middelbare school ging, mocht Tim deelnemen aan het zogenoemde Plusproject. ,,Omdat het leren me vrij gemakkelijk afgaat, mag ik sommige lessen overslaan en me tijdens deze uren bezig houden met een project dat ik zelf interessant vind."

FANTASIETRILOGIE

Hij ging schrijven. Maar niet zomaar wat korte verhalen. Tim begon aan een boek dat uiteindelijk een fantasietrilogie moet worden: ,,De personages had ik van tevoren al uitgewerkt, ik wist welke het niet gingen overleven en ook een algemene verhaallijn had ik helder. Daarna ben ik gewoon begonnen met typen."

Al schrijvende vorderde de verhaallijn tot in detail. De kladversie van het eerste deel was na drie jaar gereed. ,,Maar ik heb het boek zelf geredigeerd en daardoor flinke stukken veranderd. Dit proces duurde ook ongeveer twee jaar."

Inmiddels is 'Tom Toermalijn en het Adra zwaard' gedrukt en heeft beeldmaakster Daisy Renders de kaft ontworpen: ,,Ik ben heel blij met de vormgeving en de verhaallijn van het boek. Waarover het gaat? Over Tom Toermalijn, die nog maar net geboren is als de duistere Garna-krijgers het land Nirda veroveren. Hij wordt meegenomen naar het Garna-fort, waar hij naar school gaat en veilig is voor de vijand. Maar al snel vraagt hij zich af wie zijn ouders waren en welke geheime missie hun het leven kostte. Wanneer zijn leven in gevaar komt. moet Tom in de voetsporen van zijn ouders treden. Hij gaat op een gevaarlijke reis door Nirda, dat vol zit met vreemde wezens, om zijn thuis te redden en het Adra zwaard te vinden."

Hoewel het eerste deel van de trilogie voor kinderen vanaf twaalf jaar nu uitkomt, is de kladversie van het tweede boek al bijna helemaal geschreven. ,,Ik wil het volgende deel over een jaar uitbrengen en als het klaar is, ga ik verder met het laatste boek. Hoe het verhaal uiteindelijk afloopt? Dat weet ik. En verder niemand…"

SIGNEERSESSIE

Vanaf donderdag 12 december is het boek 'Tom Toermalijn en het Adra zwaard' voor 17,50 euro verkrijgbaar bij Bruna in Boxtel en via de website www.tomtoermalijn.nl.

Zaterdag 14 december is Tim van Esch van 13.30 tot 15.30 uur aanwezig bij Bruna Boxtel om zijn werk te signeren. Aansluitend is hij van 16.00 tot 20.00 uur te vinden bij Winter Wonderland in Liempde.

Tekst: Linda van de Wiel | Foto: Bas van den Biggelaar.