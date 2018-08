Terugkeer luchtschommels slechts éénmalig?

Op de foto: Terug van weggeweest en meteen weer populair bij jong en oud: de schipschommels.

De nostalgische luchtschommels waren na een jaar afwezigheid weer terug op de Liempdse kermis. Veel inwoners zijn blij met de terugkeer. ,,Zonder die attractie voelt die kermis niet Liempds", liet een bezoeker weten. De vraag is echter of ze volgend jaar weer te vinden zijn in het centrum. De attractie kost de exploitant namelijk te veel geld.

Nico Leander (48) uit Breda runt de attractie die in 1880 werd gebouwd door zijn overgrootvader. ,,Het is de enige in zijn soort in Nederland en al vijf generaties in de familie. Dat is bijzonder, maar het kost me eigenlijk alleen maar geld", geeft hij aan.

Vorig jaar was de attractie al niet rendabel en dat is hij nog steeds niet. ,,De gemeente kwam me echter tegemoet, waardoor ik de schommels toch van stal kon halen. Ze belden gelukkig net op tijd, want ik had de hele handel al bijna verkocht aan een Duitse kermisexploitant. Daar is meer interesse in dit soort attracties."

Leander hoopt dat er ooit subsidie komt voor zijn luchtschommels. ,,Het is een bewerkelijke attractie waar ik m'n handen vol aan heb. Alleen het opbouwen kost al zeventien uur en is dus duur." Of de attractie volgend jaar weer terugkeert op de Liempdse kermis durft de exploitant niet te zeggen. De kermisbezoekers zouden de schuitjes in elk geval weer erg missen, dat is vorig jaar al gebleken.