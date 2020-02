Tent nodig om praalwagen te bouwen

Carnavalsvereniging De Agterblijvers bouwt haar wagen voor de Grote Eendentrek provisorisch op aan de Roond in het buitengebied van Boxtel. In een tent welteverstaan. De oudste Eendengatse pretclub doet dit zonder morren.

Agterblijvers-lid Dennis Melis: ,,We hebben echt geluk dat we op deze plek kunnen bouwen. Voor veel verenigingen is het elk jaar een groot probleem een geschikte locatie te vinden."

Er wordt volop geklust aan de Roond. De twee schuren - waar te weinig ruimte is om de carnavalswagen daadwerkelijk in elkaar te kunnen zetten - op het terrein van de familie Van Breugel staan vol gekleurde onderdelen. Binnen enkele weken worden deze gevormd tot praalwagen. ,,We zetten alles twee dagen voor de Grote Eendentrek op zondag (23 februari - red.) in elkaar. Hopelijk hebben we alles goed opgemeten."

Leden lezen meer: klik hier voor het volledige artikel.

Nog geen lid? Meld je snel aan!