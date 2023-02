Reis Achterhoek betaalt zich niet uit voor Ducks

ma 6 feb, 12:29

De reis naar het verre Doetinchem leverde gisteren voor de rugbyers van Ducks/Oysters geen winst op. In de eerste helft ging het nog gelijkop, maar uiteindelijk won thuisclub Wild Rovers met 24-17.

De uitwedstrijd van het Boxtels-Oisterwijkse combinatieteam ging in eerste instantie gelijk op. Met windvoordeel werden vooral de sterke voorwaartsen uit de Achterhoek van de try-lijn af gehouden. Dit voorkwam niet dat na een kwartier Wild Rovers door fasespel op een 5-0 voorsprong kwam. Een kansrijke aanval van de bezoekers via Floris Wijdenes en Remco Vaes stierf helaas in schoonheid door een voorwaartse bal.

Kort hierna was het wel raak. Een lijnaanval werd op waarde geschat door Koen Willemse, hij benutte zijn snelheid en zorgde voor 5-5. Een toegekende penalty voor off-side werd in de lijn gespeeld en Willemse scoorde wederom en bracht de stand op 5-10. Net voor rust deed de Doetinchemse formatie wat terug. Een snelle lijnspeler werd niet goed getackeld en bracht de ruststand op 10-10.

INGESTUDEERD

Na rust was er een rommelige fase met wat discutabele beslissingen die, zou later blijken, de wedstrijd voor Ducks/Oysters negatief zouden beslissen. Dankzij een toegekende penalty brachten de gastheren de stand op 17-10. Kort hierna verdedigende de bezoekers een lijnaanval niet goed: 24-10.

Met een goed tackelende Jan van Puyenbroek zocht Ducks/Oysters de aanval, maar dit stagneerde nog even omdat Sjoerd van Oisterwijk een gele kaart kreeg en men daardoor tien minuten met veertien man stond. Dat nam niet weg dat Brabantse rugbyers met een ingestudeerd aanvalspatroon via Pim van Esch de stand op 24-17 brachten. Met nog tien minuten te spelen, zette Ducks/Oysters aan voor een slotoffensief. Ondanks verwoede pogingen gaf Wild Rovers niks meer weg en werd de eindstand bepaald op 24-17.

Zondag 12 februari komt Tarantula op bezoek in het Boxtelse sportpark Den Wielakker. Het Tilburgse studententeam is met een zegereeks bezig. Goed affiche voor een spannende pot rugby die om 14.00 uur van start gaat.