SintLucas zet 'asbakfiets' neer voor rokende student

Op de foto: SintLucas bant rokers uit de Burgakker met een creatieve oplossing: de asbakfiets. (Foto: Jules Hameleers).

Het college van B en W staat niet te springen om roken in de openbare ruimte rondom scholen te verbieden. Coalitiepartij D66 vroeg of dit mogelijk was, naar aanleiding van rokende studenten bij SintLucas op de Burgakker, tegenover de Petrusschool. Maar zoals het een vakschool voor creatieve opleidingen betaamt, is er een oplossing bedacht: de 'asbakfiets'.

Roken in de publieke ruimte is niet verboden: wanneer het Boxtelse gemeentebestuur dit rondom scholen zou verbieden en hierop wil handhaven, moet er een gemeentelijke wet worden aangepast. En dat zien B en W niet zitten; zij vinden dat de prioriteit van handhavers elders hoort te liggen. Wel gaat het college het aankaarten bij het Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs, waar gemeente, jeugd- en onderwijspartners samenkomen.

Locatiemanager Frank Kat van SintLucas in Boxtel zegt al geruime tijd bezig te zijn met het zoeken naar een oplossing. Van een asbak in de grond, tot een rookplek vijfhonderd meter verderop: de vakschool heeft allerlei dingen geprobeerd om de overlast van rook en rondslingerende peuken tot een minimum te beperken. SintLucas mag geen aanpassingen doen aan de openbare ruimte, dus is er een fiets 'verkleed' als asbak. Deze staat een stukje verder van de Petrusschool richting de Grote Beemd. Ook vegen medewerkers om de dag de straat schoon. ,,We hebben goed contact met de buren, dus als we horen dat studenten weer voor de poort roken, verwijzen we ze naar de rookplek. We zitten nou eenmaal midden in het dorp en daar moeten we rekening mee houden", aldus Kat.

MOTIE

De Boxtelse gemeenteraad nam in 2018 een motie aan van de plaatselijke D66-fractie waarmee zij onder andere het college verzocht verenigingen en scholen te stimuleren om roken op hun terreinen te verbieden. Bij SintLucas mag het niet, maar het probleem verplaatst zich dus. Studenten steken een sigaret op bij de poort, waardoor kinderen van de Petrusschool door de rook lopen. ,,Dat lijkt ons het tegenovergestelde van wat we willen bereiken", aldus Mariëlle Wijffelaars.

Het D66-raadslid stuurde begin januari schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur om het roken aan de kaart te stellen. B en W zullen er aandacht aan schenken 'binnen de taken en verantwoordelijkheden die de gemeente daarin heeft', antwoordden zij vorige week. Maar de scholen en verenigingen moeten met name zelf de handschoen oppakken.

Tekst & foto's: Jules Hameleers.