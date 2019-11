Ronald van Meygaarden: 'overheid is geen pinautomaat'

Op de foto: Burgemeesterskandidaat Ronald van Meygaarden (links) is na een weekje griep weer op de been om kennis te maken met zijn, hoogstwaarschijnlijk, nieuwe gemeente. Hij voelde zich meteen op zijn gemak tussen de aanwezige raadsleden. (Foto: Peter de Koning).

Het was een kleine anticlimax toen vorige week de nieuwe burgemeesterskandidaat voor de gemeente Boxtel bekend werd gemaakt. Ronald van Meygaarden (56) wilde graag naar het gemeentehuis komen om zich voor te stellen, maar lag ziek op bed. Woensdag maakte hij zijn afwezigheid goed. ,,Ik voelde me tijdens het eerste gesprek meteen thuis en was aangenaam verrast door de manier waarop de leden van de vertrouwenscommissie met elkaar omgingen", aldus Van Meygaarden.

Een 'klik' en 'het wauw-effect': voorzitter Mariëlle van Alphen van de vertrouwenscommissie, die alle gesprekken met de mogelijke burgemeesterskandidaten heeft gevoerd, kwam bijna superlatieven te kort bij de voordracht van Van Meygaarden. Zelf is hij natuurlijk ook blij met zijn benoeming, maar tegelijkertijd is het ook een hele stap voor hem. Want Van Meygaarden heeft weliswaar ervaring als wethouder en loco-burgemeester, maar een gemeenteraad voorzitten... nee, dat heeft hij nog nooit gedaan. ,,Het geeft een gezonde spanning, maar ik zie er zeker niet tegenop", laat hij weten.

ANDERE WERELD

Van Meygaarden, geboren in Den Haag, studeerde rechten in Leiden, maar begon zijn professionele loopbaan uiteindelijk in een winkel van PerrySport. Daar werkte hij zich omhoog tot de top van dat bedrijf. Later kwam hij nog terecht bij onder meer Intersport. ,,Ik heb hierin alle aspecten van het leidinggeven voorbij zien komen, maar het belangrijkste was dat ik in mijn werk altijd helder ben geweest naar iedereen." Van Meygaarden kwam door zijn functie regelmatig in contact met gemeenten en leerde daar een heel andere wereld dan het bedrijfsleven kennen. ,,Binnen een onderneming is vaak de korte termijn van groter belang dan de lange. Maar een gemeente moet verder kijken. Dat wil ik graag goed overbrengen op mensen."

Zijn politieke carrière kwam min of meer toevallig op zijn pad. Toen Van Meygaarden zich zo'n dertien jaar geleden met zijn partner in het Gelderse dorpje Rumpt vestigde, wilde hij zich graag inzetten voor het dorp. Dat deed Van Meygaarden in eerste instantie als vrijwilliger. ,,Omdat ik wat meer voor het dorp wilde betekenen, meldde ik me aan bij een lokale politieke partij (Dorpsbelangen - red.) om hen te helpen op juridisch gebied. Toen vroegen de partijleiding of ik ook op de kieslijst wilde. Al vond ik mezelf niet zo in de wieg gelegd als raadslid, dat was toch die andere wereld", grinnikt de burgemeesterskandidaat.

Hij kreeg onverwacht veel stemmen en werd niet veel later wethouder. In zijn eerste jaar in die functie kreeg hij meteen de zware taak om de zittende burgemeester te ontslaan. Een heftige periode, vond hij zelf. ,,Met zijn opvolger heb ik vervolgens nog acht jaar goed samen kunnen werken binnen vier verschillende colleges", vertelt Van Meygaarden.

GESCHIKT

Nadat in januari zijn gemeente Geldermalsen opging in West-Betuwe, stopte de inwoner van Rumpt als wethouder. ,,Ik had mezelf voorgenomen om binnen een jaar weer aan de slag te zijn. Het burgemeesterschap trok me wel, maar ik wist niet of ik daar wel geschikt voor was. Na wat gesprekken met de twee Commissarissen van de Koning (John Berends de huidige commissaris en Clemens Cornielje die tot februari dit jaar de functie bekleedde - red.) bleek dat ambt juist goed bij me te passen en dus ben ik op zoek gegaan", aldus Van Meygaarden. De Rumptenaar solliciteerde ook voor burgemeester in Haaksbergen, maar uiteindelijk werd het toch Boxtel.

,,Ik kende de omgeving al omdat ik hier wat familie in de buurt heb wonen en de menselijke maat in dit dorp sprak me aan. Het is een actieve gemeenschap", vertelt Van Meygaarden. Hoe hij zijn rol straks ziet als burgemeester laat hij afhangen van zijn kennismaking met de inwoners en de ambtenaren: ,,Natuurlijk vorm je vóór het sollicitatiegesprek al een beeld van het burgemeesterschap, maar de exacte invulling moet nog duidelijk worden."

Wel heeft hij een idee hoe de gemeente zich de komende jaren kan profileren. ,,De overheid is geen pinautomaat waar je terecht kunt om je geld te halen. Inwoners kunnen op veel vlakken zaken zelf oppakken. Maar daarbij mag een gemeente ook best wat meer loslaten en vertrouwen op haar burgers."

DRIJFVEER

Om zijn toekomstige gemeente beter te leren kennen wil Van Meygaarden met ieder raadslid individueel in gesprek. ,,Op die manier krijg een een goed beeld van hun drijfveren. Waarom zitten ze bijvoorbeeld in de politiek en hoe staan zij in de Boxtelse gemeenschap? Dat vind ik belangrijk om te weten."

Zelf wil Van Meygaarden graag bewerkstelligen dat inwoners snappen wat de gemeente doet en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Hij verwacht daarbij ook een actieve rol van de gemeenschap. ,,In deze tijd is een mening vaak snel gevormd, maar mis ik de verdieping. Ik ben geen moraalridder, maar wil de werkwijze uitleggen in een taal die iedereen snapt", aldus Van Meygaarden.