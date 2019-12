Rode beuk valt aan de kettingzaag ten prooi

Hij vormde decennialang een markant onderdeel van het straatbeeld, een baken tegenover de voormalige Heilig Hartkerk. Maar zaterdag is de majestueuze rode beuk die de tuin van Henk en Wilhelmien Renders sierde, geveld. De boom was ziek.

Henk Renders: ,,De beuk was 120 jaar oud, had een doorsnede van 120 centimeter en een omtrek van 3,5 meter. Hij was aangetast door de reuzenzwam en niet meer te redden."

Het rooien verliep voorspoedig en trok de nodige bekijks. Renders: ,,Het zagen duurde van kwart over acht tot half twaalf. Om twaalf uur zaten we al aan de soep."

De rode beuk was weliswaar aangetast door de reuzenzwam, hij was nog niet echt rot van binnen en knap zwaar. Renders: ,,Het laatste stuk stam woog 7,5 ton, volgens kraanmachinist Henk Leeyen."

De boom laat voorlopig een leegte achter in de tuin én in de Annastraat, want de imposante kolos stond vlakbij het Smalwater, in het zicht van iedereen. ,,Pas over een jaar kan ik een nieuwe boom planten omdat er nog schimmels in de grond zitten."

(Foto: Willemien Renders).