In het Boxtelse winkelcentrum Oosterhof vond zaterdag de maandelijkse Prijsexplosie plaats. Opnieuw werden cadeaus uitgedeeld onder tien klanten die in april hun kassabon met naam en adres in een van de verzameltonnen deponeerden. De hoofdprijs, een Philips smart-tv werd gewonnen door Wendy de Haan.