Opsteker voor Lambertusdag van stichting Brabants Centrum

De stemmen zijn geteld, de leden van Brabants Centrum hebben gesproken. Zij hebben bepaald welke negen evenementen in 2019 zeker extra steun ontvangen van de stichting. In Gemonde is dat de Lambertusdag geworden. Dat feest vindt altijd ergens rond 17 september plaats, op de naamdag van Sint-Lambertus, patroonheilige van de Gemondse geloofsgemeenschap.

Francine van Oirschot is betrokken bij de organisatie van de Sint-Lambertusdag. Het evenement krijgt in 2019 zeker extra steun van stichting Brabants Centrum. ,,Dat is geweldig. Toevallig hebben we binnenkort een vergadering. Een goed moment om na te denken over de extra ondersteuning. Een mooie opsteker."

Tijdens de Lambertusdag loopt Gemonde uit naar de kapel voor een gebedsdienst, gevolgd door een eucharistieviering in de Sint-Lambertuskerk. ,,We vragen het gilde om in de stoet mee te lopen. Dat geeft het geheel extra cachet."

In 2018 bezocht bisschop Gerard de Korte de Lambertusdag. Hij zegende middeleeuwse grafstenen in Gemonde. Dit jaar zal de bisschop er naar alle waarschijnlijkheid niet bij zijn. Van Oirschot: ,,We zijn nog op zoek naar een priester voor de eucharistieviering."

OP DE FOTO: Vorig jaar zegende bisschop Gerard de Korte middeleeuwse grafstenen in tijdens Lambertusdag. (Foto: Gerard Schalkx).