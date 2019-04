Oktoberfest gaat naar één 'megagroot feest'

In plaats van twee dagen, zal Oktoberfest Boxtel dit jaar op één dag worden gehouden. Vanavond om 18.00 uur start de verkoop, het evenement vindt opnieuw plaats in sporthal De Braken.

,,We focussen ons op één grote, succesvolle avond vol show zodat we een uitgebreid en verrassend programma kunnen presenteren aan de bezoekers", aldus organisatoren Willem en Riekske van Dinther, Mike van Dijk en Luuk Hendriks. Hoewel de zaterdag altijd het best bezocht is geweest, wisten ook veel mensen de vrijdagavond van het feest te vinden. Zo waren er vorig jaar zo'n 450 feestvierders waar er maximaal 750 naar binnen mochten. ,,Na twee jaar met De Aggemarvanhuisaf Band en daarna nóg een liveband willen we een wat modernere versie neerzetten met meer gevarieerde artiesten. Het Oktoberfest krijgt vanwege de kleine koerswijziging daarom dit jaar de titel 'Oktoberfest das Megaparty' mee", laat de organisatie weten. ,,Anders dan de voorgaande twee edities is dat na het optreden van de Boxtelse muzikanten verschillende andere artiesten zullen optreden, waaronder een tribute-optreden voor Helene Fischer (bekend van de internationale hit Atemlos durch die Nacht' - red.). Andere artiesten worden in een later stadum bekendgemaakt."

Gisteravond is via de Facebookpagina van Oktoberfest Boxtel de ticketverkoop gestart. Dit jaar zijn er óók losse kaarten te koop en twee jaar twee verschillende soorten tafels beschikbaar: staantafels in de zaal en zittafels op een verhoging aan de zijkant (ook toegankelijk voor minder validen). ,,Hoewel er een aantal zaken gewijzigd zijn, houden we vast aan de sfeer van de eerste twee edities: een Oktoberfest dat dicht bij het originele Duitse feest blijft."

Naast de lederhosen en dirndl ook een ski-outfit toegestaan. Losse tickets kosten 15 euro per stuk in de voorverkoop, daarna 17,50 euro per stuk. Een statafel inlcusief tien toegangskaarten kost 175 euro, een zittafel kost 300 euro. Meer informatie via oktoberfestboxtel@gmail.com. (Foto: Gerard Schalkx).

Alle verhalen over jouw omgeving ontvangen? Steun stichting Brabants Centrum en ontvang wekelijks nieuws, achtergronden en interviews over Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde.