Museum Boxtel heeft woensdag een nieuwe blikvanger in gebruik genomen. Bij binnenkomst worden de bezoekers voortaan welkom geheten aan een gloednieuwe balie. Daarnaast is ook de museumwinkel vernieuwd en is er in de hal een afsluitbare glazen schuifwand geplaatst die voor meer lichtinval zorgt. In de winkel is een documentatiekast en een nieuwe koffieautomaat geïnstalleerd.