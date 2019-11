MEP wil parkeerplek na winterstop klaarhebben

Op de foto: Vooral op zaterdagochtend is het een drukte van belang bij de hockeyvelden van MEP. (Foto: Daisy Renders, september 2019).

De 130.000 euro die de gemeente Boxtel aan hockeyclub MEP heeft toegezegd voor de herinrichting van haar parkeerterrein, volstaat voor de noodzakelijke werkzaamheden. Dat geeft clubvoorzitter Peter Langenhuijsen aan.

,,Vorige week is er overleg geweest met de gemeente. We blijven binnen budget. Dat betekent wel de nodige zelfwerkzaamheid van de vereniging", aldus Langenhuijsen. Hij spreekt van zeker vierhonderd uur inzet. Het huidige parkeerterrein van de hockeyclub is te klein, zeker op zaterdag, als diverse jeugdteams thuis spelen. Bovendien levert de ontsluiting via de smalle Eikenlaan gevaarlijke situaties op. Het is de bedoeling de in- en uitgang van de parkeerplaats naar de Molenwijkseweg te verleggen.

HERGEBRUIK MATERIALEN

MEP kiest ervoor gebruikte materialen toe te passen. Langenhuijsen: ,,Dat heeft twee redenen: betaalbaarheid en duurzaamheid. Gebruikte straatstenen zijn goedkoper en recycling is gunstig voor het milieu." Er is overwogen klinkers uit de Molenwijkseweg te benutten, maar daar ziet de club toch vanaf. Langenhuijsen: ,,Die bestrating is dertig jaar oud en het is de vraag hoe lang ze nog meegaan. We gaan elders op zoek naar gebruikte materialen."

WACHTEN OP GROEN LICHT

Wanneer de werkzaamheden precies starten, weet de voorzitter niet. ,,We wachten op groen licht van de gemeente. Ik ga ervan uit dat dit niet lang uitblijft en dat we dit jaar nog kunnen beginnen. Onze winterstop loopt van 1 december tot en met 1 maart. We mikken erop 1 maart het parkeerterrein gereed te hebben, voor de start van de tweede seizoenshelft."