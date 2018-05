Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Liemps Kunstpad telt 18 locaties

Verspreid over achttien locaties doen zondag 27 mei tussen 11.00 en 17.00 uur ruim dertig amateur- en professionele kunstenaars mee aan de zevende editie van het Liemps Kunstpad. Veel deelnemers stellen ook op zaterdag 26 mei hun atelier of woning open voor het publiek.

Het Liemps Kunstpad wordt sinds 2006 om de twee jaar georganiseerd. Er worden alleen 'klassieke' kunstvormen getoond: schilderen, tekenen, grafiek, beelden, keramiek en edelsmeden. Van de kunstwerken die deelnemers tonen, moet minimaal 70 procent nooit eerder te zien zijn geweest tijdens het Liemps Kunstpad. Een groot deel van de kunstenaar exposeert individueel, daarnaast zijn er ruimten waar groepen samen hun werk tentoonstellen.

Via www.liemps-kunstpad.nl is een korte beschrijving van alle deelnemers te vinden en kan ook de routekaart worden gedownload. De plattegrond is ook verkrijgbaar bij café Het Wapen van Liempde aan het Raadhuisplein. De locaties zijn aangegeven met een bord en paarse ballonnen. (Archieffoto: Gerard Schalkx).