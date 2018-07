Omgewaaide bomen in Boxtel

Op de foto: Een omgevallen boom versperde donderdagavond de hoofdweg op het terrein van De La Salle. De Boxtelse brandweer zaagde de boom in stukken. (Foto: Sander van Gils).

Een korte onweersbui die donderdagavond over Boxtel trok, heeft schade aangericht op diverse plekken. Aan de Koevoortseweg en Schijndelseweg waaiden bomen om, waarna de brandweer werd ingeschakeld.

Hoewel de brandweer van Oirschot als eerste ter plaatse was aan de Koevoortseweg, werd de klus overgedragen aan Boxtelse collega's vanwege meerdere meldingen op Oirschots grondgebied. Die zaagden de boom in stukken en lieten de restanten in de berm achter. De gemeente haalt deze op een later tijdstip op.

Ook op het terrein van orthopedagogisch instituut De La Salle waaide een grote boom om. De brandweer maakte de doorgang weer vrij.