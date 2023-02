Leerlingen schenken kinderen Velder voorstelling

42 minuten geleden

Leerlingen en directrice Monique van de Ven van de Molenwijkschool verrasten maandag de kinderen die verblijven in de opvang op landgoed Velder. Zij schonken hen een jeugdtheatervoorstelling: De Verrukkelijke Vuilnismannen. Morgen, vrijdag 10 februari, wordt het spektakel opgevoerd voor de jonge vluchtelingen.

Van de Ven en de leerlingen Jorn en Gwen Pennings, Cas Mandos en Tije Abels hadden een symbolische en zelf geknutselde cheque bij. Die overhandigden ze aan Irene Verbeet, naast directrice van De Oversteek in Liempde, ook verantwoordelijk voor de Magic School op Velder. De kinderen van deze tijdelijke onderwijsinstelling in de opvang, waren ook aanwezig.

KERSTMARKT

De Molenwijkschool organiseerde in december een kerstmarkt om geld op te halen voor een voorstelling op The Magic School. De kinderen verkochten zelfgemaakte kerststukjes, hapjes en drankjes. Ook waren er allerlei activiteiten tegen betaling. Bijvoorbeeld dieren knuffelen op het schoolplein en nagels lakken in de beautysalon. Hiermee zamelden zij voldoende geld in om de ‘Verrukkelijke Vuilnismannen’ uit te nodigen.

De voorstelling wordt opgevoerd door twee rasechte circusartiesten uit Utrecht. Zij brengen een ode aan de ophaler van afval, zwerfvuil en rommel. Onder het motto: ‘De vuilnisman die alles kan!’ presenteren zij vervaarlijke salto’s, de sterke man-op-man Acro-Kliko Truc en jongleren zij met vuilniszakken, petflessen, blikken, glas en rotte vis om zo het afval te scheiden. Met dit komisch milieutheaterspektakel geven zij een geheel nieuwe betekenis aan afval en recycling.

Een van de leerlingen, die goed Engels en zelfs al wat Nederlands spreekt, vertaalde in het Arabisch wat zijn medeleerlingen te wachten staat. Het cadeau werd dan ook met luid applaus en lachende gezichtjes ontvangen.

VRIJE TIJD

De leerlingen van The Magic School zitten alleen in de ochtend of middag in de bankjes. ,,Dat klinkt als lekker veel vrije tijd”, merkt Tije tijdens zijn bezoek aan de noodopvang op. Maar als hij nog eens goed om zich heen kijkt, voegt hij daar al snel aan toe: ,,Maar wat moet je hier dan de hele dag doen? Daarom is het fijn dat wij deze kinderen een leuke voorstelling cadeau doen.”

Ook Cas vindt dit leuk, maar hij is zelf ook wel nieuwsgierig naar de voorstelling. De Molenwijkschool maakte het daarom óók mogelijk dat de Verrukkelijke Vuilnismannen een bezoek brengen aan hun eigen school. ,,Hoe mooi is het als je een cadeau voor een ander, waarvoor je zo hard je best hebt gedaan, ook zelf mag beleven”, aldus Van de Ven.

Donderdag 9 februari bezoeken de Verrukkelijke Vuilnismannen de school aan de Achterberghstraat. Een dag later is Velder dan aan de beurt.