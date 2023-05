Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Vorig jaar ontdekte hij een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek. De redactie is niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes en dierbare momenten.

‘OMA HIELD VAN BELLETJE TREKKEN’

De onderste foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond: Sjef (73) en Agnes (76) van Schijndel-Verschuur. Het koppel woonde destijds sinds acht jaar in een flatwoning aan de Baanderherenweg, waar Agnes (meestal Nees genoemd) graag kattenkwaad uithaalde. Regelmatig drukte ze op alle deurbellen in haar portiek. ,,Niemand verdenkt er zo’n oud vrouwtje van”, grinnikt kleindochter Astrid Huijberts in een reactie op het artikel op Facebook. Sjef werd geboren in Eindhoven, Nees in Den Bosch.

Praktisch heel hun huwelijk woonden ze in Boxtel. Aanvankelijk zo’n tien jaar naast café ‘t Schipke aan de Bosscheweg en ruim een kwarteeuw aan de Parallelweg Noord. Het echtpaar kreeg zes kinderen en dertien kleinkinderen. Het gouden huwelijksfeest werd maandag 5 juni 1978 gevierd.

Sjef en Agnes van Schijndel-Verschuur uit Boxtel gaven elkaar op 5 juni 1928 het jawoord. Foto’s: Piet van Oers, archief Brabants Centrum | Beeldbank Boxtel.