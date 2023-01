Kasteel Stapelen in Boxtel is onderwerp van de lezing van erfgoedvereniging Kèk Liemt.

‘Heren van Boxtel verdienden ook aan Liempde’

59 minuten geleden

Erfgoedvereniging Kèk Liemt houdt maandag 30 januari een lezing over Liempde, Stapelen en de Heren van Boxtel. Tijdens de voordracht van Ger van den Oetelaar in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, gaat het met name over de relatie tussen de drie onderwerpen. De toegang is gratis.

Spreker Van den Oetelaar is een van de auteurs van het onlangs verschenen boek ‘Geschiedenis van de heerlijkheid Boxtel-Liempde en kasteel Stapelen’. Hij verbond de twee totaal verschillende bijdragen die Adriaan van Abeelen en Ruud van Nooijen leverden en vulde de ontbrekende stukken aan. Hiermee zijn er drie auteurs actief betrokken bij deze uitgave van Heemkunde Boxtel, waarbij veel gebruik gemaakt werd van Beeldbank Boxtel.

BELANGRIJKE ROL

Vanwege de ligging nabij het Boxtelse centrum en rivier de Dommel is kasteel Stapelen erg verbonden met de identiteit van Boxtel. Via de Heren van Boxtel heeft ook Liempde een belangrijke rol gespeeld, zowel in de middeleeuwen als in de negentiende eeuw. Daarbij gaat het niet alleen over landgoed Velder, dat als jachtgebied door de heren werd gebruikt, maar ook over de latere Mahies, die het kerkhof van Liempde uitkozen om hun grafmonumenten te bouwen.

KASTERENSE MOLEN

De Heren van Boxtel kwamen aan hun inkomsten via het exploiteren van de Kasterense watermolen en Liempdse belastingheffingen. Ook minder bekende zaken zoals de gemeijnt Mosven, op de grens van Boxtel en Liempde en de aparte status van Kasteren komen aan de orde.

De gratis te bezoeken lezing wordt gehouden in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde en begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend.