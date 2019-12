Grote brand legt gebouw technische dienst De La Salle in de as

Op het terrein van jeugdzorginstelling De La Salle (Koraalgroep) aan de Schijndelseweg in Boxtel heeft vannacht een grote brand gewoed. Daarbij is het gebouw van de technische dienst van De La Salle verwoest.

Iets na twee uur kreeg de brandweer vrijdagnacht de melding dat er brand was bij de jeugdzorginstelling. Op dat moment sloegen de vlammen al uit het dak van het pand van de technische dienst. De brandweer schaalde op naar grote brand, het vuur werd bestreden met drie blusvoertuigen, aangevuld met een ladderwagen en twee watertankwagens. In het pand stond een bestelauto die door de brand werd verwoest. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het aangrenzende pand waarin onder andere de keuken gehuisvest is. Met een kraan werden brandende restanten uit elkaar getrokken om de brand volledig te kunnen afblussen. Het nablussen heeft nog de nodige tijd in beslag genomen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De politie sluit brandstichting niet uit

Het afgelopen jaar is de brandweer al meerdere malen voor branden uitgerukt naar De La Salle.

Foto: Jordi de Bruijn