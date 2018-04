Geen loon naar werken voor MEP

De mannen van MEP speelden vrijdagavond in de inhaalwedstrijd tegen Helmond hun beste wedstrijd van het seizoen. Het liep als een trein bij Mep en met tachtig procent balbezit werd Helmond de wil opgelegd. Helaas werd het overwicht niet uitgedrukt in doelpunten. Na een 0-0 ruststand liepen de Boxtelaren in de tweede helft een tegengoal op die de enige van de wedstrijd zou blijken: 0-1. Het inhaalduel van de hockeysters van MEP verliep voorspoediger: tegenstander Goirle werd met 2-1 opzij gezet.

De mannenploeg van MEP stond dus met lege handen, maar coach Erik Verzijden was lyrisch over het vertoonde spel van zijn ploeg. ,,Hoewel we vijf punten achter staan op Weert , heb ik er – als we zo doorgaan- alle vertrouwen in. Er zit een duidelijke verbetering in na de slechte wedstrijden tegen Weert en Oss. Het baltempo ligt hoog en de passing is zuiver." De spelers kunnen hun afscheidnemende coach belonen door in de laatste competitiefase de goede lijn door te trekken en de punten binnen te halen. Op paasmaandag speelden de mannen van MEP een dubbel in Venlo voor de Silver cup. Verzijden gebruikte die wedstrijden om jonge spelers uit A-1 in te passen. Tegen Oss werd het 2-3 en tegen Venlo 3-3. Jeugdspeler Bart Postema scoorde twee keer.

Zondag 8 april speelt Mep uit tegen Berkel-Enschot. Dat is een ploeg die ook in de running is voor de play-offs. Het wordt dus een cruciaal duel. Afslag in Berkel- Enschot om 14.45 uur.

Onder kille en gure weersomstandigheden werkten de Boxtelse hockeyvrouwen op een doordeweekse avond hun inhaalwedstrijd tegen Goirle af. Het spel was echter hartverwarmend. MEP combineerde vlot en snel en zette de gasten uit Goirle voortdurend onder druk. Veel kansen en veel corners werden gemist totdat Janneke Visser vlak voor rust toch het net wist te vinden: 1-0.

In de tweede helft kreeg MEP direct een strafcorner tegen voor een futiliteit. Er geldt een ongeschreven wet in het hockey dat onterechte corners er altijd invliegen. Zo ook hier: 1-1. Het was zowat het enige wapenfeit van Goirle. De Boxtelse ploeg moest weer van voor af aan beginnen. Opnieuw veel corners en veel kansen, maar het duurde lang voordat de winnende viel. Met een sublieme solo speelde Noortje Willemsen vijf tegenstandsters uit en verschalkte zelf de keepster in de korte hoek. Een goal waarvoor het publiek naar het figuurlijke stadion komt: 2-1. Hoe belangrijk deze goal was, bleek achteraf. Achtervolger Oss klopte namelijk koploper Eindhoven en zit de Boxtelse vrouwen op de hielen. MEP moet dus blijven winnen. Te beginnen zondag 8 april in Boxmeer. Met dezelfde instelling als tegen Goirle moet dat mogelijk zijn. Afslag in Boxmeer om 12.30 uur.