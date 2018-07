Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Fouten in paspoorten en ID

Van 'een beperkt aantal' paspoorten en identiteitskaarten (ID-kaarten) die zijn uitgegeven in het tweede kwartaal van dit jaar, werkt een van de elektronische echtheidskenmerken niet. Dat meldt de gemeente Boxtel op haar website.

De reisdocumenten zijn en blijven geldig. Maar het kan zijn dat het poortje bij een elektronische grenscontrole op bijvoorbeeld een vliegveld niet open gaat. In dat geval dient het paspoort of de ID-kaart gecontroleerd te worden door een grensbewaker of aan de incheckbalie.

Mensen die op reis willen, kunnen hun reisdocument ook bij de gemeente (op afspraak) laten verifiëren. Daarnaast is er de app BZK-ID waar gecontroleerd kan worden of een paspoort of ID-kaart een fout bevat. Als blijkt dat bij het uitlezen van de chip een foutmelding volgt, dan ontvangen mensen kosteloos een nieuw reisdocument.