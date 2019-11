Fietsnotitie Boxtel per abuis op openbare besluitenlijst

Door een interne fout van de gemeente Boxtel is verwarring ontstaan over doorgaand fietsverkeer in het centrum. De Fietsnotitie Boxtel, waarin onder andere staat dat het doorgaand fietsverkeer geweerd wordt uit het centrum van Boxtel, is door het college van burgemeester en wethouders afgekeurd, maar belandde per abuis als akkoord op de openbare besluitenlijst. Vanochtend verscheen een artikel in het Brabants Dagblad, gebaseerd op de Fietsnotitie die de gemeente per vergissing publiceerde.

Wethouder Herman van Wanrooij: ,,Over fietsen en met name het parkeren van de tweewielers door en in het centrum, wordt al jaren flink gediscussieerd in Boxtel. Ook wij vinden het als college een belangrijk onderwerp. Daarom hebben we er in de vergadering van 29 oktober uitgebreid bij stilgestaan. Als college konden we ons niet vinden in deze notitie. Daarom hebben we het besluit genomen niet akkoord te gaan met het stuk. Dat is nu, voorzien van onze opmerkingen teruggestuurd naar de ambtelijke organisatie".

Door een interne fout is de notitie op de openbare besluitenlijst van de gemeente terechtgekomen. Herman van Wanrooij: "Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is inmiddels helder. We hebben maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Duidelijk is dat we deze misser en de verwarring die daardoor ontstaat, heel vervelend vinden." De besluitenlijst is inmiddels aangepast.

(Foto: Pål Jansen).