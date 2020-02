Ecoduct ruim 30% duurder

Op de foto: Vertegenwoordigers van provincie, ProRail, BAM Infra en Brabants Landschap namen natuurbrug De Mortelen officieel in gebruik. (Foto: Jan Hermens).

Ecoduct De Mortelen, de natuurbrug over het spoor tussen Boxtel en Best, kost aanzienlijk duurder dan was voorzien. In plaats van 7,5 werd 10 miljoen euro uitgegeven voor de aanleg. De extra kosten worden veroorzaakt door de vertraging die het project opliep. Het Rijk, de belangrijkste financier, draait ervoor op.

Twee jaar geleden werd met de aanleg van de faunapassage begonnen. Vanmiddag is het bouwwerk feestelijk in gebruik genomen door gedeputeerde Rik Grashoff van de provincie Noord-Brabant, regiodirecteur Wendy de Wild van ProRail, Joseph Vos, voorzitter van het Brabants Landschap en Henk Post, directeur Civiel bij BAM Infra.

Morgen, zaterdag 8 februari, heeft publiek eenmalig de kans om tussen 11.00 en 17.00 uur een wandeling over de nieuwe natuurbrug te maken. Daarna is het ecoduct alleen nog voor dieren toegankelijk. Samen met de in 2005 geopende natuurbrug Het Groene Woud over de rijksweg A2 zorgt ecoduct De Mortelen dat natuurgebieden weer aangeregen worden. Brabants Landschap heeft er enkele jaren geleden edelherten uitgezet.

De bouw van de natuurbrug startte na jaren vertraging door onenigheid over de aanbesteding. Vervolgens lagen de werkzaamheden bijna een jaar stil toen bleek dat voor een bouwweg een vergunning nodig was. Daarmee miste de aannemer de geplande buitendienststelling van het spoor in juli 2018 en was het wachten tot het volgend weekeinde dat er geen treinen zouden rijden. Dat was in mei vorig jaar, toen met de plaatsing van 28 betonnen liggers van ieder veertig meter lengte en een gewicht van 66 ton per stuk de overspanning werd gevormd.