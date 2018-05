Dodenherdenking: kransleggingen in Boxtel, Liempde en Gemonde

Op de foto: 4 mei 1992: onthulling Indiëmonument aan de Koppel in Boxtel.

De jaarlijkse dodenherdenking staat dit jaar nationaal in het teken van verzet. Zowel in Boxtel als Liempde en Gemonde worden vanavond mei plechtigheden gehouden die herinneren aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de militaire operaties nadien.

Dodenherdenking in Boxtel start om 18.30 uur met een plechtigheid in de Sint-Petrusbasiliek. Tijdens de dienst wordt een overweging uitgesproken door de 92-jarige Toos van der Meijden-Baaijens. Hierna start om 19.20 uur een stille tocht langs het Indië-monument aan de Koppel. Daar worden bloemen gelegd namens Stichting Veteranen Boxtel. De tocht leidt vervolgens naar het Heilig Hartkerkhof aan de Baroniestraat waar om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen bij de graven van omgekomen RAF-piloten.

In Liempde start dodenherdenking ook in de kerk en wel om 19.00 uur. Aansluitend is er een stille tocht naar het oorlogsmonument van David & Goliath in het Concordiapark waar een kranslegging plaatsvindt. In de Gemondse Sint-Lambertuskerk start dodenherdenking om 19.30 uur. Aansluitend is er een plechtigheid bij het monument tegenover de kerk.

OP DE FOTO: Impressie van de onthulling van het Indiëmonument op de Koppel in 1992. Sindsdien is het een van de twee plekken waar op 4 mei invulling wordt gegeven aan dodenherdenking in Boxtel. Op het gedenkteken staan de namen vermeld van Boxtelse militairen die in toenmalig Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949 het leven lieten. (Foto: Piet van Oers).