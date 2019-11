De Joop Zoetemelk van de Durpskwis

Nog een paar uurtjes en dan barst de spelvreugde weer los in Liempde. De zevende editie van de Durpskwis staat op het programma. Ook team Kwis ut beter is er weer klaar voor. ,,We hebben de puzzel in ieder geval al compleet", verklapte teamlid Bernadette Roestenburg.

Zal het team Kwis ut beter het dan dit jaar wel lukken om die eerste plek te bemachtigen? De ploeg vond zichzelf al diverse malen terug op de tweede plaats (2016 en 2017) en miste vorig jaar het podium. ,,We zijn toch een beetje de Joop Zoetemelk van de Durpskwis", grapt Roestenburg.

Haar club van Liempde-kenners, die het Streekhuis aan het Raadhuisplein als uitvalsbasis heeft, strijdt ook dit jaar mee om de bovenste plekken, alhoewel Roestenburg bescheiden blijft. ,,We komen in ieder geval in de top veertig", gniffelt ze. ,,We hopen wel op een plek in de top tien, dan zijn we tevreden."

Dit jaar doen 35 teams mee, iets minder van vorig jaar. Maar dat valt te verklaren, weet mede-organisator Janne van Bergen: ,,Een aantal teams dat normaliter wel komt, moest helaas afzeggen: die kregen uiteindelijk niet genoeg man op de been." De organisatie van Durpskwis Liemt, buurtvereniging 't Klein Hoekje/Nieuwe Wijk, staat in ieder geval te popelen. ,,We schotelen de deelnemers negen categorieën voor. Het palet is zo breed als je het kan bedenken: van kunst tot geschiedenis."

Een tipje van de sluier over de opdrachten wilde ze nog niet geven, ook niet over de taken die in het dorp moeten worden voltooid. Kwissers krijgen sommen mee die ze op een zelfgekozen plek maken, maar ze voeren ook opdrachten uit op verschillende locaties en kunnen daarmee punten verdienen. ,,Net als vorig jaar krijgen deelnemers een vergelijkbaar aantal karweien waarvoor ze op pad moeten. In elke categorie zit in ieder geval een doe-opdracht."

RUILEN

Woensdag kregen deelnemers nog de kans om onderling puzzelstukjes te ruilen in café 't Wapen van Liempde. En vandaag, vrijdag 1 november, barst het spel vanaf 19.00 uur los. De teams die hun puzzel compleet hebben, mogen hun quizboek in 't Wapen van Liempde een half uur eerder ophalen. Kwis ut beter heeft die in ieder geval compleet, weet Roestenburg. Of deze ploeg ook de eerste plaats kan veroveren, moet vandaag blijken: aansluitend is de prijsuitreiking. Roestenburg: ,,We zien wel wat het gaat worden; het blijft toch een boel speurwerk."

Maar wellicht nog een opsteker voor team Kwisutbeter: Joop Zoetemelk wist na zes tweede plaatsen uiteindelijk toch nog een keer de Tour de France te winnen.

OP DE FOTO: Team Kwis ut beter, met Bernadette Roestenburg (links) en haar man Martien in de gelederen, eindigde al diverse malen op de tweede plaats.(Foto: Albert Stolwijk).

DISCLAIMER: In een eerdere versie van dit artikel in Brabants Centrum van donderdag 31 oktober, stonden enkele storende fouten in het artikel vermeld. De ruilavond voor puzzelstukjes vond niet donderdag maar woensdag plaats. Bovendien stond eerder vermeld dat Roestenburg met team Quiz't Wel deelneemt, dat moet natuurlijk team Kwis ut beter zijn.