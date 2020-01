D66 gaat in gesprek met inwoners

Op de foto: Fractieleider Jos Hegeman van de Boxtelse D66-afdeling. (Foto: Peter de Koning).

De Boxtelse D66-afdeling is maandag 27 januari van 19.00 tot 22.00 uur in restaurant De Rechter om in gesprek te gaan met inwoners. Bezoekers kunnen rekenen op een hapje en een drankje.

De fractieleden van de democraten willen weten wat er beter kan in Boxtel en wat er goed gaat. Daarom willen zij graag van gedachten wisselen over zaken die spelen in de gemeente. Aanmelden kan via sociale media of e-mail: pr@d66boxtel.nl.

Per abuis werd deze week in Brabants Centrum aangegeven dat de bijeenkomst tot 20.00 uur duurde. Dat is dus niet correct. Dit moest tot 22.00 uur zijn.