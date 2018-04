Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Combinatie95 nodigt partijen uit voor gesprek

Combinatie95 heeft de andere Boxtelse politieke partijen uitgenodigd om een nieuw college te vormen. Kopstukken Peter van de Wiel en Katelijne van Thiel van de partij vragen de overige fracties om twee vertegenwoordigers af te vaardigen naar de openbare raadsbijeenkomst op dinsdagavond 3 april.

Volgens Combinatie95 is het van belang 'dat er zo snel mogelijk een nieuw college gevormd wordt'. De partij die tweede werd na de verkiezingen achter Balans, wil tijdens de raadsvergadering dat de overige partijen in vijf minuten hun visie op de verkiezingsuitslag te geven en vervolgens te vertellen hoe zij de verdere formatie zien. Combinatie95 geeft aan dat de coalitievorming met Balans geen kans van slagen heeft en daarom dit initiatief neemt.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en begint om 19.00 uur in de raadzaal aan de Dr. Van Helvoortstraat. Brabants Centrum besteedt uitgebreid aandacht aan de coalitievorming in de papieren krant van donderdag 5 april.

(Foto: Peter de Koning).