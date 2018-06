Buurtvervoer onzeker door stakingen van streekchauffeurs

Het is nog onduidelijk wat de landelijke staking van het streekvervoer betekent voor de buurtbussen die onder meer door Boxtel, Liempde en Esch rijden. Vakbond FNV kondigde vandaag aan dat de regiobussen vanaf woensdag 27 juni (eerst was dat maandag 25 juni) door heel Nederland niet meer rijden voor onbepaalde tijd. Arriva is aan het inventariseren wat de gevolgen zijn van de staking en communiceert daarover via haar website en sociale media.

In tegenstelling tot het streekvervoer, worden de buurtbussen door vrijwilligers bestuurd. Voor hen gelden de actiepunten niet die vakbondorganisatie FNV eist bij werkgeversorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (3,5 procent meer loon, maatregelen om werkdrukverlaging en iedere 2,5 uur een (plas)pauze). De vorige keren echter dat er gestaakt werd, bleven ook de buurtbussen in de garage staan. Reden om ze toen niet te laten rijden, was omdat er geen aansluiting meer is op het streekvervoer, aldus een woordvoerder van Arriva.

Uitsluitsel over de buurtbussen kon de woordvoerder echter niet geven. De vervoersorganisatie houdt reizigers in Noord-Brabant op de hoogte via haar website www.arriva.nl/noordbrabant of via haar sociale media.

OP DE FOTO: De buurtbus, die gerund wordt door vrijwilligers, rijdt onder meer door Esch. Begin dit jaar haalde de dienst de mijlpaal van 500.000 vervoerde passagiers. (Foto: Carry Dirkx).