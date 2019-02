Brabants Centrum en Esch lopen samen voor hoop

Samenloop voor Hoop zal in Esch dit jaar voor de allereerste keer plaatsvinden. En de inwoners hebben er direct vertrouwen in: 14 procent van alle stemmers koos voor dit evenement.Noor Janssen van de organisatie kwam superlatieven te kort: ,,Top, echt supergaaf! Ik had het bericht online gezien en direct gedeeld: misschien was het nog mooi meegenomen. Erg gaaf dus!"

De lezers van Brabants Centrum zijn bekend met Samenloop voor Hoop: de Liempdse editie trok in september 2015 meer dan duizend deelnemers en bracht uiteindelijk een slordige 160.000 euro op. De Essche variant moet ook zo'n gigantisch succes worden. Het betrokken groepje vrijwilligers neemt bijna een jaar de tijd om zoveel mogelijk deelnemers op de been te brengen die 24 uur lang gaan wandelen: de opbrengst die het clubje bij elkaar krijgt, komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding.

Werving van sponsors, zorgen voor amusement, het regelen van ceremonies voor de opening of afsluiting, communicatie, de logistiek: overal zetten vrijwilligers zich binnen commissies in voor het evenement, maar niet overal is geld beschikbaar. ,,Soms ontkomen we niet aan kosten: logistiek zullen we naar verwachting het meeste aan kwijt zijn", vertelt Noor. ,,Alles moet zo goedkoop mogelijk geregeld worden."

Samenloop voor Hoop Esch start zaterdag 31 augustus om 14.00 uur. Meer informatie: volg deze krant of de Facebookpagina Samenloop voor Hoop Esch.

OP DE FOTO: Noor Janssen zet zich in voor de Samenloop voor Hoop Esch. Ze is erg blij met de extra steun van Brabants Centrum. (Foto: Noor Janssen).