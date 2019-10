Boxtelse Keukenbazen Fleur en Nienke missen erepodium

Ondanks hun kookkwaliteiten, is het Fleur Temme en Nienke van den Biggelaar niet gelukt door te dringen tot het erepodium van de Keukenbazen Battle. De kookwedstrijd voor kinderen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs in Noordoost-Brabant werd gewonnen door het team Keukenmasters uit 's-Hertogenbosch, zo werd gisteravond bekend.

Fleur (10 jaar, Molenwijkschool) en de een jaar jongere Nienke van De Vorsenpoel vormden team Flower BiTe. Zij bereidden, gecoacht door chefkok Frank van den Berk van restaurant De Rechter, hun zelfbedachte Tortilalaa. Die werd vorige week in deze krant gepresenteerd. Het kookduo vertegenwoordigde Boxtel tijdens de finalewedstrijd, die zaterdag plaatsvond in het Koning Willem I College in de Brabantse hoofdstad en waar vijftien teams aan deelnamen.

OP DE FOTO: Flower BiTe van Fleur Temme (10, Molenwijkschool, rechts op de foto) en haar vriendin Nienke van den Biggelaar werd eerder uitgekozen als winnaar van de lokale voorronde. Gisteravond werd bekend dat zij niet op het erepodium eindigden. Frank van den Berk van De Rechter gaf als jurykok in Boxtel wel hoog op van de Tortilalaa van Fleur en Nienke: 'leuk met diverse smaakcombinaties', vond hij. (Foto: eigen collectie).