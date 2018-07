Boxtelse Heeren Rally krijgt vervolg

Op de foto: De eerste editie van de Boxtelse Heeren Rally startte bij café De Kerk in Boxtel. (Foto: Crebas Fotografie).

Robert van der Schaaf, Hans Bevers en Filipe van den Borne organiseerden vorig jaar de eerste Boxtelse Heeren Rally , waarbij tientallen oldtimers en bijzondere wagens die dag door Boxtel én langs zeven Brabantse kastelen reden. Het evenement krijgt op zondag 30 september een vervolg en staat in het teken van de Vintage Route.

De organisatie kiest dit jaar voor vintage (tweedehands - red.). De rally begint met een samenkomst bij kasteel Stapelen. Dan wordt de route gebriefd. De puzzelroute wordt uitgedeeld en is er de mogelijkheid om even kort met de andere deelnemers kennis te maken. Na de start volgt er een route door Noord-Brabant met af en toe een opdracht en een koffiestop. Na een lunch op een bijzondere locatie gaat de rally weer verder en eindigt rondom 16.00 uur op de Markt in Boxtel. Na de prijsuitreiking is er een borrel en de mogelijkheid om deel te nemen aan een diner. Inschrijven is mogelijk via www.boxtelseheerenrally.nl.