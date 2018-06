Boxtel En Route: voedsel staat centraal

Op de foto: Vorig jaar stond Boxtel En Route in het teken van verborgen schatten. Zo konden mensen met een spoorfiets een ritje maken tussen de Kasterensestraat en de Laarakkerweg. De organisatie heeft er dit jaar opnieuw voor gekozen om mensen kennis te laten maken met verrassende locaties. (Archieffoto: Peter de Koning).

De derde editie van Boxtel En Route vindt plaats op zondag 24 juni en staat in het teken van voedsel. Op zestien verrassende locaties in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel krijgen bezoekers een uitgebreid kijkje achter de schermen.

Boxtel En Route gaat om 11.00 uur van start in Indenhof aan de Mgr. Bekkersstraat. Vervolgens kunnen mensen een ronde maken langs allerlei locaties die verbonden zijn aan het thema voeding. Zo is het onder meer mogelijk om in de keuken te duiken bij Kookpunt OKE (Boxtelseweg 50, Liempde), een wandeling langs eetbare planten te maken (Puttersdreef 2, Boxtel), te proeven van speciaalbiertjes bij bierbrouwerij De Gaperd (Staarten 4, Boxtel) en meer te weten te komen over bijen ('t Raathuis aan het Essche Heike in Boxtel en imkerij Het Groene Woud aan de Hezelaarse Akkers in Liempde). Een volledig overzicht van de locaties is te vinden op www.boxtel.nl/enroute.

Indenhof vormt de centrale locatie van Boxtel En Route. Nadat om 11.00 uur het startsein is gegeven voor het evenement, kunnen mensen picknicken in het parkje. Voor kinderen die graag actief zijn, organiseert Buurtsport Boxtel tussen 15.00 en 17.00 uur sportieve activiteiten op deze locatie. En om 16.30 uur vindt de feestelijke afsluiting van Boxtel En Route plaats in Indenhof.