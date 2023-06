Zakelijke mededeling: Vier manieren om je tuin groener te maken

vr 2 jun., 06:42

Wil je je tuin vergroenen? Dit zijn vier manieren om je tuin groener te maken:

1. Maak een geveltuintje

Heb je tegels voor je gevel? Haal een rijtje tegels weg en maak een geveltuintje. Veel gemeentes geven subsidie voor dit extra groen. Plaats planten die niet al te hoog worden, want zo voorkom je dat je raam dichtgroeit of dat je steeds moet snoeien. Kijk ook of het tuintje veel zon of juist schaduw krijgt en pas de planten erop aan. Langs de gevel krijgen planten vaak geen regenwater, dus kies planten die tegen droogte kunnen. Dan hoef je niet steeds met de gieter in de weer.

2. Ga voor inheemse soorten

Inheemse planten, die zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, zijn gemakkelijk te kweken en te onderhouden en vereisen over het algemeen minder meststoffen en water dan uitheemse soorten.

3. Zet bodembedekkers in

Bodembedekkers zijn de perfecte manier om je tuin te vergroenen. Je hebt er weinig omkijken naar en deze planten worden vaak niet heel hoog. Denk bij bodembedekkers aan vetmuur, loopkamille en kruiptijm. De meeste bodembedekkers zijn winterhard en ’s winters groen, dus je hebt het hele jaar een groene tuin. Je kunt er vaak ook gewoon overheen lopen, dus dat is erg makkelijk. Ook komen er veel insecten af op de plantjes als ze bloeien. Dat is weer gunstig voor het voortbestaan van deze dieren en handig om vervelend ongedierte de kop in te drukken.

4. Kies planten waar vlinders en bijen dol op zijn

Als je toch bezig bent om te vergroenen, kies dan planten waar vlinders en bijen dol op zijn. Dan vergroen je niet alleen je tuin, maar steun je eveneens deze bedreigde diersoorten. De meeste tuincentra geven met bordjes aan of de planten geliefd zijn bij insecten. Zet deze planten in de volle grond of in bloempotten en plantenbakken van elho.

Tuinen met tien of meer soorten aantrekkelijke planten blijken de meeste bijen te lokken, dus zorg voor een ruim aanbod van deze planten in je tuin. Zorg er eveneens voor dat je tuin een pesticidevrij toevluchtsoord is voor deze bestuivers.

