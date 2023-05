Gestelse burgemeester vertrekt

Han Looijen (48, VVD) stopt na vier jaar voortijdig als burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel. Hij voelt zich niet meer de juiste man op de juiste plaats en vertrekt daarom per 1 oktober.

,,Toen burgemeester Pommer vier jaar geleden met pensioen ging, heb ik vol overtuiging gesolliciteerd. De profielschets, waarin staat wat voor type burgemeester gevraagd werd, sloot naadloos aan bij wie ik ben. Maar in de afgelopen jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die ervoor zorgen dat die vraag verandert. Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat Sint-Michielsgestel komende jaren een ander type burgemeester nodig heeft dan ik ben. ‘Het ambt is groter dan de burgemeester’, zeggen ze wel eens. Zo voel ik het ook. Het belang van de gemeente Sint-Michielsgestel moet voorop staan. Altijd. Daarom treed ik terug.”

MET PIJN IN HET HART

Looijen vertrekt met pijn in het hart, zoals hij zelf zegt. ,,Sint-Michielsgestel is een prachtige gemeente, met mooie dorpen en geweldige natuur. Het is bovendien een gemeente waar inwoners, bedrijven en de vele verengingen de handen ineenslaan om er samen iets van te maken. Mijn gezin en ik wonen dan ook met veel plezier in Sint-Michielsgestel en blijven dat graag doen. We hebben warme herinneringen aan de manier waarop we hier ontvangen zijn en hebben mogen ervaren dat het leven goed is in het Brabantse land. Het was en is mij oprecht een eer en een genoegen om vier jaar burgemeester van deze prachtige gemeente te zijn.” +

Tijdens de gemeenteraadsvergadering maakte Looijen gisteravond zijn vertrek bekend. In een videoboodschap, die te zien is via de website en sociale media kanalen van de gemeente en de burgemeester, bedankt hij de raad, het college en de inwoners van de gemeente voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Van 2002 tot 2010 was Looijen raadslid in de gemeente Zaltbommel. Daarna was hij acht jaar wethouder in zijn toenmalige woonplaats.